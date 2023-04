"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline zieht zu Peter!

Peter und Jaqueline haben ihrer Fernbeziehung endlich ein Ende gesetzt! Der Bayer und die Nordrhein-Westfälin haben sich im vergangenen Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben. Zwischen ihnen hat es direkt gefunkt – im großen Finale war sogar schon von Kinder- und Umzugsplänen die Rede. Letztere hatte das Paar aufgrund des unterschiedlichen Gefühlstempos jedoch erst mal verschoben, bis jetzt: Jaqueline und Peter wohnen inzwischen unter einem Dach!

"Ein neuer Lebensabschnitt beginnt! Endlich ist es so weit, das Pendeln von 648 Kilometern hat nach zehn Monaten ein Ende", freute sich Jaqueline in einem Instagram-Beitrag. Sie sei zu Peter nach Bayern gezogen – in ihrer Profilbeschreibung hat sie bereits München als neuen Wohnort angegeben. Irgendwann habe man einfach genug davon, alleine einzuschlafen, alles am Telefon zu besprechen und alleine zu Verabredungen zu gehen, erklärte die Blondine: "Für viele mag ein Umzug kein großes Thema sein, aber uns bedeutet es unglaublich viel. Wir wissen, es warten unglaublich besondere und aufregende Momente auf uns." In ihrem Leben verändere sich jetzt so einiges.

Im November des vergangenen Jahres hatten der Polizist und die frühere Krankenhausmitarbeiterin noch betont, sich an einem ganz neuen Ort zwischen ihren bisherigen Wohnorten niederzulassen. "Unsere Familie und Freunde sind natürlich sehr traurig und werden uns vermissen. Aber sie wünschen uns auch alles Gute und werden uns unterstützen, wo sie nur können", hatte das Paar zu diesem Zeitpunkt in einem Promiflash-Interview erklärt.

