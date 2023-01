Hätte "Hochzeit auf ersten Blick"-Peter Frau angesprochen?

Peter und Jaqueline hätten ohne Hochzeit auf den ersten Blick wohl nicht geheiratet! Der Polizist und die Stationssekretärin eines Krankenhauses haben sich vor über einem halben Jahr im Rahmen des Sozialexperiments das Jawort gegeben. Auch heute sind die beiden noch ein Paar und überglücklich zusammen – im nächsten Jahr soll sogar ein Umzug stattfinden. Doch dazu wäre es vielleicht nie gekommen: Denn im Club hätten sich Peter und Jaqueline wahrscheinlich nicht angesprochen.

In einem Instagram-Video vermutete Jaqueline, dass Peter ihr womöglich aufgefallen wäre, sie ihn aber nicht angesprochen hätte. "Selbst, wenn wir uns angesprochen und eine Nacht zusammen verbracht hätten – ich weiß nicht, ob daraus dann was geworden wäre", mutmaßte die Blondine. Es sei aber auch schwierig, das im Nachhinein zu beantworten. Peter scherzte: "Wir machen das lieber andersherum. Wir sind erst zusammen und gehen dann in den Club."

Als Paar harmonieren Peter und Jaqueline offenbar sehr gut. "Peter schafft es immer öfter, mich runterzubringen. Auch hat er sich bei seinem Verständnis deutlich gesteigert. Er versucht, gezielt auf meine Bedürfnisse einzugehen und hat immer ein offenes Ohr", schwärmte die Nordrhein-Westfälin in einem Promiflash-Interview von ihrem Ehemann. Und auch dieser fand nur liebe Worte für sie: "Sie gibt mir das, was ich immer gesucht habe: Spaß, Nähe und Rückhalt."

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline und Peter

Sat.1 Jaqueline und Peter bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

