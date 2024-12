Süß: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline im Baby-Glück

Hochzeit auf den ersten Blick-Bekanntheit Jaqueline und ihr Partner Peter sind im November Eltern eines Sohnes geworden. Die stolze Mutter postete jetzt – pünktlich zum Fest der Liebe – einen liebevollen Beitrag im Netz: "Unser erstes Weihnachten zu dritt. In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern, ist in der heutigen Zeit wohl das schönste aller Geschenke", schreibt die frischgebackene Mama auf Instagram und fügt hinzu: "Unser größtes Geschenk halten wir bereits in unseren Armen. Er ist für uns das beste und schönste Weihnachtsgeschenk. Das Herz springt förmlich und man ist so voller Liebe, dass man schon mit den Tränen kämpfen muss, weil man sein eigenes Glück kaum fassen kann."

Um ihren Post zu untermalen, teilt Jaqueline außerdem ein Foto von den beiden winzigen Babyfüßen ihres Wonneproppens. Auf den Zehen des kleinen Sonnenscheins stecken jeweils zwei Ringe. "Wir wünschen euch allen ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest", schreibt die Medienpersönlichkeit zudem. In der Kommentarspalte gibt es zahlreiche Glückwünsche. Auch Sandra Köhldorfer (43) lässt herzliche Gratulationen da und schwärmt: "Ich freue mich so sehr für euch und ich kann es kaum erwarten, euer Wunder bald kennenzulernen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu dritt. Fühlt euch umarmt."

Jaqueline und Peter haben sich vor rund zwei Jahren bei der Datingshow "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben. Das Experiment verlief für beide erfolgreich – und sie wurden das Traumpaar der Staffel. 2023 zogen beide zusammen und nur ein Jahr später wurde Jaqueline dann schwanger, wie sie überglücklich in den sozialen Medien verriet: "Diesmal kann ich nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für dieses unbeschreibliche Glück sind. Da wächst doch tatsächlich ein kleines Leben in mir heran. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich."

Sat.1 Jaqueline und Peter, Brautpaar bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022

