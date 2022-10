"Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter schmiedet Babypläne

Bei Peter und Jaqueline wird es immer ernster! Der Polizeibeamte und die Stationssekretärin eines Krankenhauses haben sich im Rahmen der TV-Sendung Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben. Auch wenn sie sich vorm Traualtar zum ersten Mal begegnet sind, wirkten sie direkt sehr vertraut miteinander. Sie konnten scheinbar kaum die Finger voneinander lassen. Auf der Hochzeitsreise schmiedeten Peter und Jaqueline nun sogar gemeinsame Zukunftspläne.

In der aktuellen Folge der Datingshow erzählte Jaqueline, dass sie hoffe, Peter nach den Flitterwochen so oft wie möglich zu sehen – schließlich trennt sie eine große Entfernung: Sie lebt in Nordrhein-Westfalen und er in Bayern. Peter hätte aber auch nichts dagegen umzuziehen: "Mir ist mein Beruf definitiv weniger wichtig als mein Privatleben und da, wo mein Herz ist, will ich auch sein." Das Paar überlegt sogar, sich eine neue gemeinsame Wohnung zuzulegen. Doch nicht nur das: Auch von Nachwuchs ist bereits die Rede. "So ein, zwei Zimmer mehr können nicht schaden", erklärte Peter in Bezug auf die Familienplanung.

Damit dürfte auch die kleine Ehekrise des Paares überwunden sein. Denn in der vergangenen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge hatten Peter und Jaqueline eine kleine Diskussion, woraufhin Letztere in Tränen ausbrach. "Es gab einen kleinen Disput und das hat mich in dem Moment ein bisschen überrumpelt", erklärte die 26-Jährige.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 Peter bei seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline und Peter bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

