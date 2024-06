"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline ist schwanger!

Jaqueline und Peter sind nicht mehr lange zu zweit! Vor zwei Jahren haben sich die einstige Nordrhein-Westfälin und der Polizist im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben. Sie waren das Traumpaar der Staffel und sind auch heute noch überglücklich miteinander. Nachdem sie im vergangenen Jahr zusammengezogen sind, folgt nun der nächste Schritt: Jaqueline ist schwanger! Auf Instagram verkündet sie stolz: "Diesmal kann ich nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für dieses unbeschreibliche Glück sind. Da wächst doch tatsächlich ein kleines Leben in mir heran. Wir freuen uns wahnsinnig auf dich."

Innerhalb kürzester Zeit melden sich zahlreiche Kandidaten aus dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kosmos, um dem Paar zu gratulieren. Alexandra, die im vergangenen Jahr in der Sendung Heiko heiratete, schreibt: "Oh mein Gott, wie wunderbar! Herzlichen Glückwunsch." Zu den weiteren Gratulanten zählen Marina, die ebenfalls in der vergangenen Staffel heiratete, sowie Kai oder Jaqueline und Peters Staffelkollegin Michaela.

Bereits während der Dreharbeiten hatten Jaqueline und Peter immer wieder das Thema Familienplanung angesprochen. "Nachwuchs ist bei uns ein fester Bestandteil im Matching-Prozess gewesen. Wir wollen allerdings erst einmal als Paar zu zweit uns allein genießen, bevor jemand Drittes dazukommt und nervt", verriet er wiederum kurze Zeit später im Interview mit Promiflash.

