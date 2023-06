"Hochzeit auf den ersten Blick"-Peter plaudert über die Ehe

Das ist ihr Erfolgsrezept! Im vergangenen Jahr hatten sich Peter und Jaqueline auf das große Liebesexperiment Hochzeit auf den ersten Blick eingelassen und sich, ohne einander zuvor gesehen zu haben, das Jawort gegeben. Mit Erfolg: Denn erst kürzlich zogen die Turteltäubchen in eine gemeinsame Wohnung und feierten wenig später ihren ersten Hochzeitstag. Jetzt sprach Peter über das Liebesgeheimnis seiner glücklichen Ehe.

"Gerade, wenn wir mal ernstere Gespräche haben, die jetzt nicht gerade von Reiz und Liebe geprägt sind, dann ist es halt schon so, dass man wirklich dem anderen anmerkt, dass der Wille da ist", erklärte der Bayer in dem neuen YouTube-Video von Aron Schweizer. Während er seine Ehefrau in vielen Situationen beruhigen könne, sorge Jaqueline dafür, dass er mehr aus sich herauskommt. "Der Wille ist das, was uns dazu gebracht hat, nicht aufzugeben", stellte Peter klar.

Erst kürzlich hatte die Blondine von ihrem Schatz auf Instagram geschwärmt. An ihrem ersten Hochzeitstag hatte Jaqueline ein gemeinsames Bild geteilt und darunter geschriebene: "Es ist die Tatsache, dass wir offensichtlich perfekt unperfekt füreinander sind, und das war schon immer mehr als genug."

Sat.1 Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

Sat.1 Jaqueline bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

