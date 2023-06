"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline feiert Ehejubiläum

Peter und Jaqueline haben in ihrer Beziehung einen weiteren Meilenstein erreicht. Im vergangenen Jahr haben sich der Bayer und die Nordrhein-Westfälin bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, obwohl sie sich bis dahin noch nie gesehen hatten. Doch die Chemie stimmte direkt – die beiden wurden ein Paar und zogen zusammen. Nun feiern Peter und Jaqueline schon ihren ersten Hochzeitstag.

"Ein ganzes Jahr – 365 Tage schon Ehemann und Ehefrau", schrieb Jaqueline zu einer Collage mehrerer Hochzeitsfotos auf Instagram. Sie wisse noch genau, wie Peter mit einem Riesen-Lächeln am Ende des Altars gestanden und auf sie gewartet habe: "Ich erinnere mich an unsere Gelübde und daran, wie ich mich fühlte, als ich 'Ich will' sagte." Sie genieße jeden Augenblick und sei unendlich froh, ihr Leben mit ihrem Ehemann verbringen zu dürfen. "Es ist die Tatsache, dass wir offensichtlich perfekt unperfekt füreinander sind, und das war schon immer mehr als genug", betonte die Blondine.

Darüber hinaus stellte Jaqueline klar, dass Peter die Liebe ihres Lebens, ihr Partner, Liebhaber und bester Freund sei. Sie könne sich immer auf ihn verlassen. Peter sei der Mann, dem sie ihr ganzes Leben vertrauen könne. "Danke, dass du der Ehemann bist, der du bist", schwärmte sie weiter.

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jaqueline und Peter

Anzeige

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de