Nach Lebenszeichen von Julian Zietlow: Fans sind fassungslos

Was ist nur mit Julian Zietlow los? Der Berliner galt vor ein paar Jahren als der erfolgreichste Fitness-Influencer Deutschlands. Mit seiner Ex-Frau Alina Schulte im Hoff baute sich der 38-Jährige ein Fitness-Imperium auf. Allerdings haben die Fans seit Sommer des vergangenen Jahres nichts mehr von ihm gehört, bis ein dubioses Bild des Web-Stars auf seinem Account auftauchte: Er sitzt auf seinem Bett und meditiert, doch die Gegenstände, die vor ihm positioniert sind, weisen auf starken Drogenkonsum hin. Nach eigener Aussage hatte sich Julian einer Sekte in Thailand angeschlossen, die Drogen befürwortet – die Fans sind fassungslos!

Viele haben den Eindruck, dass der Geschäftsmann vom Weg abgekommen ist. Nachdem er zwei Videos auf Instagram hochgeladen hatte, in denen er mit einer jungen Frau wild herumknutscht und sie befummelt, rastet das Internet aus. Ein User tadelt den Familienvater: "Einfach nur geschmacklos sowas öffentlich zu posten, während Alina mit den Kindern daheim ist." Außerdem stößt es den Fans bitter auf, dass direkt daneben im Feed die Pärchenbilder mit seiner Ex zu finden sind. Einer weiteren Person fällt auf: "Julian ist komplett weg. Guckt euch mal seine Blicke an."

Der Personal Trainer war 18 Jahre lang mit Alina in einer Beziehung. Diese äußerte sich zu den schockierenden Aufnahmen und kündigt an, dass sie ihren Kindern eine öffentliche Schlammschlacht ersparen wolle und sich daher nicht weiter zu den Skandalen äußern werde. Die Neue an Julians Seite bezeichnet sich selbst als seine spirituelle Ehefrau und ist allem Anschein nach genau wie der Rocka-Gründer mit harten Drogen im Kontakt.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow bei der Meditation

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff

Instagram / https://www.instagram.com/julianzietlow/ Julian Zietlow mit seinem neuen Schatz

