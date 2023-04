Poolparty in Spanien: So wild startet Benjamin Melzers JGA

Benjamin Melzer lässt es ordentlich krachen. 2021 verlobte sich der Realitystar mit seiner Partnerin Sissi Hofbauer (27). Seitdem scheinen die beiden ihre Hochzeit bis ins kleinste Detail zu planen. Und bis zum großen Tag kann es nicht mehr lange dauern, denn jetzt wird schon der Junggesellenabschied des Bräutigams gefeiert: Ben lässt es zusammen mit seinen Kumpel im spanischen Málaga ordentlich krachen.

In seiner Instagram-Story nimmt Ben seine Fans mit zu seinem Junggesellenabschied. Und der beginnt offenbar schon früh, denn er wird von seinen maskierten Freunden aus dem Bett geholt und mit einem Sack über dem Kopf entführt. Danach meldet das Model sich aber aus einer schicken Limousine: "Ich wurde gerade zu meinem JGA abgeholt. Mit Sack über dem Kopf in einer Limo." Zu dem besonderen Anlass haben Bens Kumpel ihm nicht nur einen Hoodie mit seinem Gesicht drauf organisiert, sondern am Pool wird später auch noch mit aufblasbaren Puppen gefeiert.

Viele Details gibt es zu der anstehenden Hochzeit noch nicht, aber Ende 2022 hatte Sissi einen kleinen Einblick gegeben. "Eine Location hat uns sofort begeistert. Nur von der Aussicht hatten wir Gänsehaut und Tränen in den Augen", hatte die Beauty Gala verraten. Stattfinden soll die Feier auf der griechischen Insel Santorini, denn das Brautpaar hat eine besondere Beziehung zu Griechenland: Dort hatten sie ihren ersten Pärchenurlaub verbracht.

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer im April 2023

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzers Junggesellenabschied

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im Oktober 2022

