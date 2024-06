Sissi und Ben Melzer verraten: So gelingt Sommerhaus-Sieg!

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel Das Sommerhaus der Stars sind abgeschlossen. Welches Promipaar kann sich 2024 auf den Sieg freuen? Zwei, die das Abenteuer in Bocholt bestens kennen, sind Ben und Sissi Melzer (28). Sie waren 2021 in dem TV-Format und verraten beim Lascana Summer Event im Promiflash-Interview, mit welcher Strategie man weit kommt: "Normalerweise sage ich: 'Planlos geht mein Plan los.' Aber gerade im Reality-TV würde ich sagen: 'Lass die Maske einfach direkt zu Hause', weil damit fährst du am besten." Da die Dreharbeiten vier Wochen andauern, würde die Maske sowieso irgendwann fallen, meint Ben. "Ich glaube, Authentizität ist das Geheimwort", schließt er ab.

"Und eine stabile, gute Beziehung", fügt seine Frau im Gespräch mit Promiflash hinzu. "Ich glaube, das ist das A und O, weil, wenn du dich da selber als Paar bekriegst und dir keine Stütze bist, dann ist es umso anstrengender", weiß Sissi aus eigener Erfahrung. Die Protagonisten bräuchten ihre Partner – sonst würde man sehen, was passiert.

Ben und Sissi wissen, wovon sie sprechen. Das Ehepaar verfolgte in seiner Staffel selbst eine Taktik und schaffte es damit sogar ins Finale. Am Ende belegten sie Platz zwei. "Ich habe mir einen Kajal von ihr geklaut und habe ihr auf ein Stück Klopapier eine Nachricht hinterlassen, damit es keiner mitbekommt", verriet das Männermodel in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Und dann ist sie rein und hat das Gleiche gemacht." Wenn man schlau sei, könne man auf diese Art geheim miteinander kommunizieren.

RTL Sissi Hofbauer und Ben Melzer im Sommerhaus-Garten

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer auf Santorini, Griechenland

