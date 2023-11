"So geschockt": Sissi Melzer wurde in New York überfallen!

Sissi Melzer (27) steht noch unter Schock! Die Influencerin und ihr Ehemann Ben geben ihren Fans nicht nur regelmäßige Einblicke in ihren Alltag, sondern auch in ihre Reisen. Aktuell urlauben die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten in New York und genießen die Vorweihnachtszeit im Big Apple. Doch die romantische Auszeit der beiden wurde abrupt unterbrochen – denn Sissi wurde am Abend überfallen!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Blondine am Montagabend bei ihrer Community. Noch vollkommen aufgelöst erklärt sie: "An der U-Bahn-Station war ein Typ, der war mir total suspekt." Auf der Straße sei es dann zum Showdown gekommen: "Auf einmal versucht er mir, die Handtasche aus der Hand zu reißen. Und ich fange nur an zu schreien, zittere am ganzen Körper, habe den angeschrien!" Zum Glück sei dann aber die Polizei eingeschritten und habe den Mann vertrieben, erklärt sie: "Ich bin so geschockt."

Auch Sissis Mann Ben meldet sich nach dem Vorfall zu Wort. "Kranke Welt", kommentiert der Buchautor den unangenehmen Vorfall und ergänzt noch: "Wir sind total geschockt und müssen das jetzt erst einmal verdauen!"

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im September 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / sissimelzer Sissi Melzer, Influencerin

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Ben Melzer, Influencer und Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de