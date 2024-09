Bei dieser Show würden Ben Melzer und Sissi gerne mitmischen

Benjamin Melzer und seine Partnerin Sissi Hofbauer (28) haben während ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars erstmals in die Welt des Reality-TVs reinschnuppern können. Im Promiflash-Interview beim Lascana Summer Event verraten die zwei, welche weiteren Shows sie interessieren würden. "Also mich reizt ja irgendwie Forsthaus Rampensau", antwortet Ben bestimmt. Seine Begründung für diesen Wünsch ist recht simpel: Er findet, er sei eine waschechte "Rampensau".

Aber auch von einer zweiten Runde im Sommerhaus wären der "Schlag den Besten"-Star und Sissi nicht abgeneigt. "Man hat uns ja gesehen im Sommerhaus. Wir waren relativ ruhig – war auch unser erstes Format. Heute würde ich sagen: 'Ja, schickt mich noch mal rein, dann wird es vielleicht auch anders ausgehen!", erklärt Benjamin und führt aus: "Ich würde schon ganz gerne eine andere Facette von mir zeigen." Seine Liebste stimmt ihrem Schatz voll und ganz zu und merkt während des Interviews an: "Sofort – ich wär sofort dabei. Ich habe absolut Bock!"

Für Ben und Sissi ging es 2021 ins Sommerhaus. Damals ergatterte das Ehepaar den stolzen zweiten Platz. Gegenüber Promiflash lassen die beiden ihre Zeit Revue passieren und plaudern aus, warum sie damals so weit gekommen seien. "Normalerweise sage ich: 'Planlos geht mein Plan los.' Aber gerade im Reality-TV würde ich sagen: 'Lass die Maske einfach direkt zu Hause', weil damit fährst du am besten", macht Ben deutlich und fasst zusammen: "Ich glaube, Authentizität ist das Geheimwort."

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Ben Melzer im Mai 2022

Instagram / sissimelzer Sissi und Ben Melzer, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Bewohner

