Bewusste Entscheidung: Wollen Sissi und Ben Melzer Kinder?

Sind sie bereit für den nächsten Schritt? Seit über fünf Jahren gehen Sissi (28) und Benjamin Melzer nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2023 besiegelten das Model und die Reality-TV-Bekanntheit ihre Liebe mit dem Jawort. Nachdem es nun seit wenigen Monaten gemeinsam in einem neuen Haus in Recklinghausen lebt, denkt das Paar auch etwas genauer über Familienzuwachs nach. Doch ganz sicher sind sie sich scheinbar noch nicht. "Es sind so viele Gedanken im Kopf und wir müssen uns ja auch bewusst dazu entscheiden", erzählt die Schwester von Anna Hofbauer (35) im Prominent-Interview und führt weiter aus: "Wir können nicht einfach sagen: 'Okay, wenn es passiert, dann passiert’s und dann lassen wir das Schicksal entscheiden.'"

Doch warum besteht für die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nicht die Möglichkeit, sich spontan zu entscheiden? Ben kann aufgrund seiner Geschlechtsangleichung vor mehreren Jahren keine eigenen Kinder zeugen. Die beiden könnten sich also zum Beispiel für eine künstliche Befruchtung entscheiden. Doch bezüglich dessen macht sich der Influencer große Sorgen: "Trotzdem habe ich Angst davor, dass ich mich halt frage oder infrage stelle: Das ist nicht mein Kind. Oder auch die Angst, dass sie vielleicht sagt, das ist mein Kind. Es ist nicht dein Kind", erklärt er. Das würde ihn "brechen".

Bis sich die Turteltauben über ihre Familienplanung im Klaren sind, genießen sie ihre Zeit weiterhin zu zweit. Im Interview mit Promiflash schwärmte die Social-Media-Bekanntheit über das Eheleben mit seiner Sissi. Verändert habe sich für die beiden seit ihrer Eheschließung nur eines: "Die einzige Sache, die sich – in Anführungsstrichen – verändert hat, ist vielleicht so dieses Zugehörigkeitsgefühl. Wir fühlen uns jetzt einfach noch mehr verbunden." Ansonsten "hat sich zum Glück gar nichts verändert", meinte er zufrieden.

Getty Images Benjamin Melzer. Model und Influencer

Instagram / benjaminryanmelzer Model Benjamin und seine Frau Sissi Melzer

