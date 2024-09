Benjamin und Sissi Melzer stehen nach Einbruch unter Schock

Benjamin Melzer und seine Frau Sissi (28) haben eine beängstigende Erfahrung hinter sich: Wie die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten nun auf Instagram berichten, wurde bei ihnen zu Hause eingebrochen, als sie auf einer Veranstaltung waren. "Die letzten Tage waren ein absoluter Albtraum für uns. Als wir nach dem Konzert zu Hause angekommen sind und die Tür aufgeschlossen haben, ist unser Herz kurz stehen geblieben – bei uns wurde eingebrochen", beginnen sie ihr langes, gemeinsames Statement und geben anschließend einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Es ist schwer in Worte zu fassen, wie hilflos man sich in diesem Moment fühlt. Als ob jemand nicht nur in unserem Zuhause, sondern auch in unser Leben eingebrochen wäre."

Die Realitystars sind sich sicher, dass es noch einige Zeit dauert, bis sie das Geschehene verarbeitet haben. Dennoch wollen sie sich von der schlimmen Erfahrung nicht unterkriegen lassen, wie sie weiter erklären: "Wir wollen nach vorne schauen und nach und nach zu unserer Routine zurückkehren. Es tut gut, sich auf etwas Positives zu konzentrieren und euch wieder mitzunehmen." Auf nähere Details des Einbruchs geht das Paar allerdings zunächst nicht ein.

Für die Beauty ist das nicht die erste schlimme Erfahrung, die sie in Bezug auf einen Diebstahl macht: Bereits im November 2023 erzählte die TV-Bekanntheit von einem Überfall in New York. "An der U-Bahn-Station war ein Typ, der war mir total suspekt", berichtete sie damals auf Instagram. Auf der Straße wollte er ihr dann ihre Handtasche klauen: "Auf einmal versucht er, mir die Handtasche aus der Hand zu reißen. Und ich fange nur an zu schreien, zittere am ganzen Körper, habe den angeschrien." Dann sei die Polizei erschienen und habe den Angreifer vertrieben. Dennoch hinterließ der unschöne Vorfall seine Spuren. "Ich bin so geschockt", gestand Sissi damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benjamin und Sissi Melzer, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Sissi und Benjamin werden bald noch mehr Details über den Einbruch verraten? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich denke, sie wollen das einfach nur vergessen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de