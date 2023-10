Ben Melzer empfiehlt Sommerhaus-Maurice Anti-Aggro-Training!

Maurice Dziwak fällt mit seinem Verhalten im Sommerhaus der Stars nicht besonders positiv auf! Der Oberhausener kämpft in der aktuellen Staffel derzeit mit Ricarda Raatz um den Sieg. Bei den anstrengenden Challenges kommt es dort immer wieder zu heftigen Wutausbrüchen des Hobby-Fußballers – wiederholt schreit er seine inzwischen ehemalige Partnerin an. Das missfällt auch Ex-Sommerhaus-Bewohner Benjamin Melzer, der einen Tipp für Maurice hat...

Am Dienstagabend kam es in der TV-Show mal wieder zu einem Wutausbruch des Muskelmanns. "Wer bist du, dass du so mit mir redest?", schrie er Ricarda an. Ben schaute sich die Folge im Fernsehen an und reagierte auf Instagram prompt. "Hat er ein leichtes Aggressionsproblem oder was? Ein Anti-Aggressionstraining wäre nicht schlecht, oder?", schlägt er dem wütenden Maurice virtuell vor.

Maurice selbst sieht in seinem Verhalten aber keinen Fehler. Auf seinem Instagram-Profil postet er pünktlich zur neue Folge ein kurzes, aber aussagekräftiges Statement: "Lieber ehrlich und gehasst, als verlogen und angepasst!" Was meint ihr: Reagiert Maurice in der Sendung über? Stimmt unten ab.

Anzeige

RTL Maurice Dziwak und Ricarda Raatz beim Sommerhaus 2023

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Influencer

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

Anzeige

Was haltet ihr von Maurice Dziwaks Verhalten im "Sommerhaus der Stars"? Es ist unakzeptabel und respektlos. Ich finde es ganz unterhaltsam... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de