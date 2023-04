Ex-Sträfling Boris Becker gehört eigene Modemarke nicht!

Dafür steht Boris Becker (55) mit seinem Namen. Der ehemalige Tennisprofi hatte im vergangenen Jahr wegen Insolvenzverschleppung einige Monate in einem britischen Gefängnis verbracht. Ende 2022 wurde er auf freien Fuß gesetzt und nach Deutschland abgeschoben. Doch nach nur wenigen Monaten in seinem Geburtsland machte sich der insolvente Ex-Sportler wieder vom Acker: Boris soll sich gerade in Dubai befinden, wo er mittlerweile ein Mode-Store mit seinem Namen eröffnet hat – der ihm aber nicht gehört!

Wie Bild berichtet, soll der Tennisstar bereits 2020 die Rechte an seinem Namen unter anderem der MGS Fashion Group gegeben haben. Dadurch darf das Unternehmen unter seinem Namen Bekleidungsstücke verkaufen – wodurch klar ist, dass dem Ex-Tennisprofi die Geschäfte nicht gehören, die unter anderem in Dubai, der Türkei und in Deutschland eröffnet wurden. Er verdiene nur etwas an den Lizenzeinnahmen, die ihm durch die Abgabe der Rechte an seinem Namen zustehen.

Doch warum darf Boris überhaupt Geld einnehmen, wenn er eigentlich insolvent ist? "Ich habe einen Deal gemacht, bei dem ich die Hälfte meines Einkommens, das ich heute verdiene, abgeben muss, aber die andere Hälfte kann ich behalten", hatte der 55-Jährige in einem Interview mit Johannes B. Kerner (58) erklärt.

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

Getty Images Boris Becker im Februar 2023

