Nach Haftstrafe: Boris Becker meldet sich im Netz zurück

Boris Becker (55) ist zurück! Für rund sieben Monate saß der ehemalige Tennis-Profi im britischen Gefängnis – aufgrund einer Insolvenzverschleppung wurde er damals für schuldig erklärt. Vor wenigen Tagen durfte der Sportler den Knast frühzeitig verlassen und steht seitdem in Deutschland wieder auf freiem Fuß. Mit einem großen TV-Interview gab der Rotschopf bereits ein emotionales Comeback. Nun folgte auch sein Revival im Netz!

Auf Instagram meldete sich der Star mit einem Bild eines Löwen zu Wort. Die Aufschrift des Fotos bedeutet übersetzt: "Sei geduldig. Manchmal muss man das Schlimmste durchmachen, um das Beste zu erreichen." Anschließend fügte er den Hashtag "Word" hinzu. Viele Fans sind sich sicher, dass der Post auf Boris' aktuelle Situation nach seiner Freilassung anspiele. "Kopf hoch Champion, das Leben geht weiter", schrieb ein Fan. Eine weitere Person kommentierte: "Comeback des Jahres!"

Bereits am Mittwoch teilte der 55-Jährige via Instagram-Story einige Beiträge, die zusätzlich auf seinen Kampfgeist während seiner Inhaftierung anspielten. So hatte er ein Foto des Tennisspielers Novak Djokovic (35) repostet. Der Sportler durfte im Vorjahr wegen einer fehlenden Impfung nicht am Turnier teilnehmen. Jedoch haben die Behörden die Sperre aufgehoben, was Boris hiermit offenbar noch einmal deutlich machen möchte.

