Fotograf: Prinz Harry hat sich durch Meghan total verändert!

Prinz Harry (38) durchlebte offenbar einen völligen Wandel! Der britische Royal ist seit 2018 mit Herzogin Meghan (41) verheiratet. Seitdem ist eine Menge vorgefallen. Durch ein brisantes Interview mit Oprah Winfrey (69), gefolgt von einer Dokumentation und seinen Memoiren, schoss sich der zweifache Vater bei seiner Familie ins Aus. Seitdem ist das Verhältnis zwischen Harry und dem Rest der UK-Royals angespannt. Das könnte auch daran liegen, dass der Rotschopf sich verändert hat – das beobachtete zumindest ein Fotograf.

Gegenüber Daily Mail berichtete der royale Knipser, dass sich die Persönlichkeit des 38-Jährigen sehr verändert habe. "Dann traf er plötzlich Meghan und machte eine Hundertachtziggradwende", erklärte Arthur Edwards. Dass Harry plötzlich so heftig gegen seine Familie und auch die Medien schoss, könne seiner Meinung nur an der einstigen Suits-Darstellerin liegen.

Am 6. Mai wird König Charles (74) zum neuen britischen Regenten gekrönt. Sein Sohn reist dafür nach London – ohne Meghan, die bei ihren gemeinsamen Kindern in den USA bleibt. Wie sehr Harry sein Ansehen in seiner Familie verloren hat, ist laut Page Six deutlich zu erkennen: Denn derzeit soll er noch nicht einmal wissen, wo er bei der Zeremonie sitzt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

König Charles und Prinz Harry im April 2019

