Prinz Harry hat noch keinen Sitzplatz bei Charles' Krönung

Neben wem darf Prinz Harry (38) denn nun Platz nehmen? In weniger als zwei Wochen wird König Charles (74) feierlich zum Staatsoberhaupt Großbritanniens gekrönt. An der Zeremonie wird auch sein jüngster Sohn teilnehmen. Doch kurz vor der Krönung sind noch einige Fragen offen – der royale Aussteiger soll in der Westminster Abbey nicht bei seiner Familie sitzen. Die Frage nach Harrys Sitzplatz soll weiterhin ungeklärt sein.

Insider berichteten gegenüber Page Six, dass die Bediensteten den 38-Jährigen noch immer in Ungewissheit schweben lassen. Zuvor wurde gemutmaßt, ob Harry in der zehnten Reihe sitzen könnte. Doch die Quelle war da anderer Meinung: "Harry wurde noch nicht gesagt, wo er sitzen wird, aber ich bezweifle stark, dass [er so weit hinten wie in der zehnten Reihe platziert wird]."

Wie es Harry vor dem Aufeinandertreffen mit seiner Familie wohl geht? Royal-Experte Nick Bullen gab gegenüber US Magazine eine kleine Einschätzung: "Ich denke, er wird nervös sein, wie die Familie auf ihn reagieren wird und ich denke, es ist ziemlich klar, dass er die Zeit, die er in London ist, minimieren wird."

Getty Images Prinz Harry, Mai 2019

Getty Images Prinz Harry bei einer Parade, 2017

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William bei dem Memorial Service, 2017

