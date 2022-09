"LOL: Last One Laughing": Die neuen Kandidaten stehen fest!

Es darf wieder nicht gelacht werden! LOL: Last One Laughing mit Michael Bully Herbig (54) geht schon in die vierte Staffel: Sechs Stunden lang versuchen Promis wieder, sich mit allem möglichen Schabernack gegenseitig zum Lachen zu bringen – denn wer lacht, fliegt raus! Wer es am längsten ohne ein Schmunzeln aushält, darf ein Preisgeld von 50.000 Euro spenden. Schon nächste Ostern soll die neue Staffel an den Start gehen – und die Kandidaten können sich mal wieder sehen lassen!

In einer Pressekonferenz gab Prime Video jetzt bereits vorab Einblicke in die vierte Staffel und lüftete auch das Geheimnis um die neuen Comedians. Neben den alten Hasen im Spiel Kurt Krömer (47), Hazel Brugger (28) und Martina Hill (48), die bereits in vorherigen Staffeln dabei waren, sind auch neue Gesichter dabei: So treten Cordula Stratmann, Michael Mittermeier (56) und Elton (51) an, um ihre Lachmuskeln zu strapazieren.

Auch in dieser Staffel sind wieder Kandidaten dabei, die man eher in der Schauspielbranche verordnet. Ex-Sturm der Liebe-Star Jan van Weyde ist dabei – für die größte Überraschung sorgte allerdings Moritz Bleibtreu (51)! Der vielfach prämierte Schauspieler wird alles geben, um den Preis zu gewinnen. Zwei Plätze im Lach-Wohnzimmer sind noch unbekannt.

Anzeige

Getty Images Cordula Stratmann, Komikerin

Anzeige

Getty Images Kurt Krömer, August 2022

Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de