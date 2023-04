Karl Lagerfelds Katze steht auf der Gästeliste der Met Gala!

Sie führt sein Erbe fort! Karl Lagerfeld (✝85) starb vor knapp vier Jahren, doch deshalb ist der Modezar keinesfalls weniger präsent als zu Lebzeiten. Die Vogue erweist dem Designer eine große Ehre und macht ihn und seine Marke zum Motto der Met Gala 2023. Wenn es nach Anna Wintour (73) geht, darf demnach auf dem Benefiz-Event dieses Jahr wohl eine bestimmte tierische Dame nicht fehlen: Karls geliebte Katze Choupette wurde offiziell zur Met Gala eingeladen!

Wie New York Post berichtet, sei dies von dem eigenen Agenten des Tieres, Lucas Berullier, bestätigt worden. Dieser schildert: "Die Met Gala ist in diesem Jahr eine Veranstaltung zu Ehren des Vermächtnisses von Karl Lagerfeld und Choupette ist offensichtlich ein zentraler Teil dieses Vermächtnisses." Er führt fort: "Karl höchstpersönlich ist in der Nähe, wenn Choupette in der Nähe ist." Das sei magisch und doch so greifbar zugleich, schildert der Angestellte von Karls Schmusekatze weiter.

Wer hingegen anscheinend nicht zur Met Gala geladen wurde, ist der Kardashian-Clan. Ein Insider äußerte vor wenigen Wochen, dass wohl weder Kim (42), noch irgendeine ihrer Schwestern eine Einladung erhielt. Tatsächlich meinte die Quelle hierzu: "Sie war damit nicht glücklich. Es war für alle Beteiligten sehr peinlich!"

Instagram / choupetteofficiel Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld

Instagram / choupetteofficiel Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson auf der Met Gala 2022

