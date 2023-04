Streiche und Co.: Alexander Molony war auch am Set Peter Pan

Alexander Molony (16) lebte seine Rolle als Peter Pan! Der junge Schauspieler schlüpfte in der Disney-Realverfilmung "Peter Pan und Wendy" in die Titelrolle des Jungen, der nie erwachsen wird. Für den 16-Jährigen ist es die erste große Filmrolle – und er darf direkt neben Hollywoodgrößen wie Jude Law (50) vor der Kamera stehen. Und Alexander legte seinen Charakter als Peter Pan auch hinter den Kulissen nicht ab!

"Ich habe mich wirklich in meine Rolle hineingefunden, indem ich ihn auch mit hinter die Kamera genommen habe. Wir hatten so viel Spaß am Set, all die Streiche, all die Wasserschlachten, die wir hatten – es war einfach eine tolle Erfahrung", erinnert Alexander sich in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Dadurch seien vor allem die Kinder am Set enge Freunde geworden. Die Wendy-Darstellerin Ever Anderson (15) meint: "Als verlorene Kinder haben wir am Set sehr gut zusammengearbeitet. Wir waren alle wirklich gute Freunde, was ich noch mehr als alles andere geliebt habe."

Besonders ein Streich ist Alexander in Erinnerung geblieben. "[Das] war eine Flugszene, in der Peter und Wendy irgendwie durch die Gegend rasen. Ich beschloss, mit den Stuntmanagern zu sprechen, und in der nächsten Einstellung flog Wendy dann stattdessen rückwärts", lacht der Brite. Evers Reaktion und ihr Gesichtsausdruck seien unbezahlbar gewesen.

Disney Alexander Molony als Peter Pan in "Peter Pan & Wendy"

Getty Images Alexander Molony und Ever Anderson, "Peter Pan & Wendy"-Darsteller

Instagram / alexandermolonyofficial Jude Law und Alexander Molony am Set von "Peter Pan & Wendy"

