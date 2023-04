Jude Laws "Peter Pan & Wendy"-Rolle erinnerte ihn an Sohn!

Zu "Peter Pan" hat Jude Law (50) eine ganz besondere Erinnerung. Der Hollywoodstar spielt in der neuen Realverfilmung "Peter Pan & Wendy" den Bösewicht Kapitän Hook und macht den Kindern auf der Insel Nimmerland als solcher das Leben schwer. Und zu dem Märchen um den Jungen, der nie erwachsen wird, hat der 50-Jährige eine ganz besondere Beziehung: Es erinnert Jude nämlich an die Kindertage seines Sohnes.

Promiflash war bei der europaweiten Pressekonferenz zum Streamingstart von "Peter Pan & Wendy". Dort erzählte Jude eine ganz persönliche Geschichte, denn in dem Film als Kapitän Hook mitzuspielen, weckte ganz besondere Erinnerungen. "Ich habe eine Beziehung zu ihm, was meinen ältesten Sohn betrifft, denn als er vier oder fünf Jahre alt war, liebte er Peter Pan und so spielte ich jahrelang Hook als sein Gegenspieler im Haus", schmunzelt der Brite. Ihn dann im Film zu verkörpern sei komisch gewesen, weil er ihn so lange mit "einem Kleiderbügel und einem Holzschwert" im Wohnzimmer gespielt habe.

Die Liebe von Judes Sohn zu der Kindergeschichte beeinflusste auch die Art und Weise, wie die Rolle letztlich dargestellt wurde. Sein Spross habe es nämlich geliebt, dass Peter Hook immer als Stockfisch bezeichnet. "Ich glaube, ich habe darauf bestanden, dass wir das Wort Stockfisch wieder aufnehmen, [...] weil mein Sohn diese Stelle immer liebte", erinnert er sich.

Getty Images Jude Law (r.) mit seinem Sohn Rafferty in Spanien 2016

Disney Jude Law als Kapitän Hook in "Peter Pan & Wendy"

Action Press Jude Law in Los Angeles

