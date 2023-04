So geht es Kim Gloss nach ihrer zweiten Brust-Operation!

Kim Gloss (30) legte sich vor wenigen Tagen erneut unters Messer! Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin ließ sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter zum zweiten Mal die Brüste machen. Den Eingriff hat die Influencerin gut überstanden – aber wie geht es der stolzen Familienmutter einige Tage nach dem Termin? Jetzt gibt Kim ihren Fans in den sozialen Medien ein Update nach der OP!

"Mir geht es, wie ihr vielleicht sehen könnt, echt super. Von Tag eins an bin ich eigentlich fit", betont Kim jetzt in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Es ist noch sehr geschwollen. Schmerzen habe ich nur noch an der rechten Brust ein bisschen." In der kommenden Woche habe die 30-Jährige eine Nachuntersuchung, bei der sie dann auch das erste Mal das Ergebnis ohne Pflaster sieht.

Aber warum ließ sich Kim denn eigentlich ein zweites Mal die Brüste machen? Bei ihrem ersten Eingriff im Jahr 2015 sei ihr ihre Oberweite zu klein gewesen. Rund acht Jahre und eine Geburt später habe sie vor allem die Haut straffen wollen. "Ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe", freut sich die Beauty.

Kim Gloss, April 2023

Kim Gloss, Influencerin

Kim Gloss, Influencerin

