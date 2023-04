Tochter (2) von Footballer Shaquil Barrett ertrinkt im Pool

Shaquil Barrett muss einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften. Der US-amerikanische Football-Spieler war vor rund zwei Jahren zum vierten Mal Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Frau Jordanna hatte er nach zwei Söhnen und einer Tochter das Nesthäkchen Arrayah auf der Welt begrüßen dürfen. Doch jetzt machte eine furchtbare Nachricht rund um die Familie die Runde: Shaquils zweijährige Tochter ist nach einem Unfall im Pool verstorben.

Laut einem Bericht von TMZ sei die Zweijährige am Sonntagmorgen verstorben. Die zuständige Polizeibehörde bestätigte, dass ein Notruf eingegangen sei, nachdem das Kind in den Pool gefallen sei. Daraufhin sei es schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Trotz der Rettungsmaßnahmen sei Arrayah von den Ärzten in der Klinik kurze Zeit später für tot erklärt worden.

Inzwischen meldete sich auch Shaquils Football-Team Tampa Bay Buccaneers auf Twitter zu Wort. "Die heutige tragische Nachricht ist für alle Mitglieder der Buccaneers-Familie herzzerreißend. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Shaq, Jordanna und der gesamten Familie Barrett in dieser unvorstellbar schweren Zeit", heißt es auf dem Profil.

Shaquil Barrett und seine Frau

Shaquil Barrett im August 2022

Shaquil Barrett, Footballer

