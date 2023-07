Shaquil Barrett lässt sich für Tochter (†2) Tattoo stechen

Shaquil Barrett (30) zollt seiner verstorbenen Tochter auf besondere Art und Weise Tribut! Der US-amerikanische Football-Spieler musste im Mai 2023 einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften: Seine zweijährige Tochter Arrayah fiel in den Pool und überlebte den tragischen Unfall trotz der Hilfe von Rettungssanitätern nicht. Rund zwei Monate nach dem Unglück präsentiert der trauernde Vater ein besonderes Andenken: Shaquil lässt sich in Gedenken an seine Tochter Arrayah ein Tattoo stechen.

TMZ liegt jetzt dieses Foto von Shaquils neuem Tattoo vor: Den Unterarm des Sportlers ziert fortan ein realistisches Porträt seiner verstorbenen Tochter, das von ein paar Sternen, Wolken und Sonnenstrahlen umgeben ist. Laut dem Tattoo-Künstler Tattoo Red habe die Sitzung für das Motiv rund fünf Stunden angedauert.

Aber nicht nur Shaquils Haut ziert ein besonderes Andenken an seine Tochter – auch Arrayahs Mutter Jordanna hat ein neues Tattoo. Ihr Handgelenk ist jetzt ebenfalls mit einem Tintenkunstwerk in Anlehnung an die Kleine verziert. Der Tattoo-Künstler erklärt zudem: "Ich fühle mich geehrt, weil ich weiß, wie emotional diese Motive für die Familie sind."

Instagram / moochman6 Shaquil Barrett mit seiner Tochter Arrayah

Getty Images Shaquil Barrett, Footballer

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barrett und seine Frau Jordanna

