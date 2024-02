Nach Tod der Tochter: Shaquil Barretts Baby ist auf der Welt

Sie haben süße Neuigkeiten zu verkünden! Shaquil Barrett (31) und seine Frau Jordanna mussten im Mai 2023 einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihre zweijährige Tochter ist nach einem Sturz in den Pool verstorben. Zwei Monate später verkündeten der Footballer und seine Liebste jedoch eine schöne Neuigkeit: Die Turteltauben bekommen erneut Nachwuchs. Nun ist es endlich so weit: Shaquil und Jordannas Kind ist auf der Welt!

Das verkündet die frischgebackene Mama jetzt auf ihrem Instagram-Account. Dort postet sie eine ganze Reihe von Fotos des kleinen Wonneproppens. Und auch den Namen ihrer Tochter gibt sie preis. "Wir durften unsere süße Allanaha Ray auf der Welt begrüßen. Unser Herz ist so voller Liebe. Wir lieben dich jetzt schon so sehr, Babygirl", schwärmt Jordanna.

Auch ihre Fans freuen sich mit den stolzen Eltern: "Herzlichen Glückwunsch, Familie Barrett. Sie ist wunderschön", kommentiert ein Follower. "Ich sende eurer Familie ganz viel Liebe und bete für euch. Sie ist so süß. Herzlichen Glückwunsch", schreibt ein weiterer Nutzer. Ein dritter Kommentator stimmt ihnen zu: "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Sie ist so wunderschön!"

Anzeige

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barretts Tochter

Anzeige

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barretts Tochter

Anzeige

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barrett, Footballer, und seine Frau Jordanna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de