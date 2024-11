Footballstar Shaquil Barrett wird zum sechsten Mal Papa

Shaquil Barrett (31) und seine Frau Jordanna erwarten ihr sechstes Kind! Der ehemalige NFL-Spieler und die liebevolle Mutter teilen diese wundervolle Nachricht nun mit ihren Followern auf Instagram. Zu einem Video, in dem sie das erste Ultraschallbild ihres zukünftigen Nachwuchses enthüllen, schreibt die Liebste des Linebackers: "Unser letztes Kapitel, Frühsommer 2025. Unser Babygirl ist bald so weit!" Mit diesem bedeutenden Satz verrät die werdende Mama also auch schon, dass sie ein Mädchen erwartet. Der Ex-Athlet könnte nicht glücklicher über die Schwangerschaft sein. Er schreibt zu dem Clip: "Wir sind gesegnet."

Shaquil und Jordanna sind bereits Eltern von zwei Söhnen, Braylon und Shaquil Jr., und drei Töchtern, Aaliyah, Arrayah und Allanah. Im April des vergangenen Jahres ereignete sich ein tragischer Unfall, als ihre Tochter Arrayah in einem Pool ums Leben kam. Nur wenige Monate später wurde ihre Tochter Allanah geboren, die dem Pärchen neue Hoffnung brachte. In dem Ankündigungsvideo für den neuesten Familienzuwachs erinnern die US-Amerikaner nun mit einem Foto an ihr verstorbenes Kind.

Der Verlust ihrer Kleinen war für Shaquil und Jordanna ein Riesenschock. Der 31-Jährige erinnert im Netz häufig an Arrayah. Zwei Wochen nach ihrem Tod postete der einstige Spieler der Tampa Bay Buccaneers ein niedliches Video des Mädchens und schrieb dazu: "Ich vermisse dich so sehr, mein kleines Mädchen. Ich liebe dich, bitte wache über uns."

Anzeige Anzeige

Instagram / jordanna.barrett Ultraschallbild von Shaquil Barretts Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Shaquil Barrett und seine Familie

Anzeige Anzeige