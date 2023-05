Zwei Wochen nach Unfall: Shaquil Barrett trauert um Tochter

Shaquil Barrett (30) trauert um seine verstorbene Tochter. Nach drei gemeinsamen Kindern durften der US-amerikanische Football-Spieler und seine Ehefrau Jordanna vor rund zwei Jahren ihre kleine Tochter Arrayah auf der Welt begrüßen. Doch Anfang des Monats hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Die Kleine fiel in einen Pool und starb. Wie sehr Shaquil mit dem Verlust seiner Tochter zu kämpfen hat, wurde jetzt deutlich...

Auf seinem Instagram-Account postete der 30-Jährige einen Clip, in dem er seine kleine Tochter fest in seinem Arm hält. "Ich vermisse dich so sehr, mein kleines Mädchen. Ich liebe dich, bitte wache über uns", schrieb Shaquil emotional unter dem Video. "Wir lieben dich für immer und ewig, Baby Girl. Bis wir uns wiedersehen, mein Baby!", kommentierte daraufhin Jordanna.

Auch Shaquils Frau meldete sich nach dem Tod ihrer gemeinsamen Tochter im Netz. "Unsere Welt wird nie mehr dieselbe sein. Arrayah war mein Augapfel, und mein Herz wird für immer bei ihr sein. Ich liebe dich so sehr, mein Baby. Es tut mir so sehr leid", schrieb Jordanna unter einem Bild ihrer verstorbenen Tochter und fügte außerdem hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, dieses kostbare Lächeln wiederzusehen und dich ganz fest in die Arme zu schließen. [...] Ich liebe dich für immer und ewig."

Instagram / tombrady Shaquil Barrett und seine Familie

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barretts Tochter Arrayah (†2)

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barrett und seine Frau Jordanna

