Shaquil Barretts Frau teilt rührende Videos von Tochter (†2)

Sie gedenkt ihrer verstorbenen Tochter. Jordanna und Shaquil Barrett (30) erlitten vor wenigen Tagen einen schrecklichen Schicksalsschlag. Der US-amerikanische Football-Spieler und seine Frau waren vor rund zwei Jahren zum vierten Mal Eltern geworden und hatten ihr Nesthäkchen Arrayah auf der Welt begrüßt. Doch Anfang des Monats folgten furchtbare Nachrichten: Ihr Töchterchen ist nach einem Unfall im Pool verstorben. Jetzt widmet Jordanna ihrer Tochter rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlicht sie emotionale Videos, die das Kleinkind in allen möglichen Lebenslagen zeigen. Zu den Aufnahmen findet sie emotionale Worte: "Ich vermisse dein Lachen. Ich vermisse dein Lächeln. Ich vermisse deine Umarmungen. Ich vermisse deine 'Mamas'. Ich vermisse alles an dir. Mein Herz ist so zerbrochen." Neben dem Posting lässt Jordanna ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich würde alles tun, um dich noch einmal zu umarmen, noch einmal 'Ich liebe dich' zu sagen. Noch ein einziges Mal."

"Ich zähle die Tage herunter, bis ich wieder bei dir sein kann! Erinnerungen werden nie genug sein, aber ich danke dir für die besten zwei Jahre unseres Lebens", richtet sich Jordanna an ihr Kind. "Die Welt war ein besserer Ort, weil du in ihr warst. Ich […] vermisse jede große und kleine Sache an dir. Bitte bleib in der Nähe, Mama braucht dich", schließt sie ihr rührendes Posting.

Anzeige

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barrett und seine Frau, Februar 2023

Anzeige

Instagram / jordanna.barrett Shaquil Barretts Tochter Arrayah (†2)

Anzeige

Instagram / moochman6 Shaquil Barrett und seine Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de