"Brüste zu klein": Sarah Engels reagiert auf Body-Kritik

Sarah Engels (30) setzt sich zur Wehr! Am Wochenende legte die Sängerin beim The Masked Singer-Halbfinale einen grandiosen Auftritt hin. Sie nahm nicht nur im Rateteam Platz, sondern performte auch in dem Skelettkostüm, mit sie die Show einst gewonnen hatte. Bei den Zuschauern kam das total gut ein. Manche hatten ihr daraufhin jedoch auch negative Nachrichten zukommen lassen und geschrieben, dass ihre Brüste zu klein seien. Doch so was lässt sich Sarah nicht gefallen!

In ihrer Instagram-Story teilte die zweifache Mutter einen Screenshot einer solchen Mitteilung. "Zu klein für was denn? Wer bestimmt denn die richtige Größe einer Brust? Es gibt kein richtig und kein falsch!", entgegnete sie daraufhin. Sarah frage sich, woher solche Idealvorstellungen kommen. Sie würde es zumindest nicht wollen, dass ihre Tochter oder andere junge Mädchen glauben, sie seien nicht richtig oder gut genug. "Jeder Mensch auf dieser Welt hat einen eigenen Geschmack und eine eigene Sicht für das Schöne", stellte die 30-Jährige klar.

Darüber hinaus betonte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin, dass keine Person das Recht habe, optische Merkmale als falsch zu bewerten: "Ich bin so erschaffen worden und habe zwei wundervolle Kinder und das ganze letzte Jahr voll gestillt." Sie sei sehr stolz auf ihren Körper und das, was er geleistet habe.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im April 2023 auf Bali

Anzeige

ActionPress Sarah Engels im September 2022 in Berlin

Anzeige

ActionPress Sarah Engels, ehemalige DSDS-Finalistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de