Wie kam Sarah Engels im "The Masked Singer"-Rateteam an?

Wie hat Sarah Engels (30) sich im The Masked Singer-Rateteam geschlagen? Nachdem die Sängerin die dritte Staffel der beliebten Gesangsshow gewonnen hatte, durfte sie für eine Ausgabe zurückkehren – und gemeinsam mit Rea Garvey (49) und Ruth Moschner (47) rätseln, welche Promis sich unter den übrigen Masken noch so verbergen. Auch ihr altes Skelett-Kostüm erweckte sie wieder zum Leben und legte einen beeindruckenden Auftritt hin. Doch wie ist Sarah bei den "The Masked Singer"-Fans so angekommen?

Überwiegend gut, wenn man sich die Twitter-Kommentare während des gestrigen Halbfinales so ansieht. "Sarah ist echt eine Süße! Sie sollte noch viel mehr wertgeschätzt werden, sie hat so viel drauf", schwärmte ein Nutzer. Viele lobten sie auch für ihren Auftritt als Skelett: "Sarah gehört zu den krassesten Stimmen in Deutschland, wenn sie nicht sogar die Beste ist", betonte ein User. Ein anderer mutmaßte sogar: "Wenn sie mehr auf Englisch singen würde, wäre sie international so krass erfolgreich!"

Auch Sarah hatte offensichtlich großen Spaß im Rateteam – und bei der Reunion mit ihrem Kostüm: "Was war das bitte gestern für ein toller Abend? Es hat so viel Spaß gemacht. War megacool, dass ich mit am Ratepult sitzen durfte und auch wieder in mein Skeletti geschlüpft bin und singen durfte." Wie hat euch ihr Auftritt gefallen? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner, Sarah Engels und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

ProSieben/Willi Weber Sarah Engels als Skelett bei "The Masked Singer"

