Julian Claßens Freundin Tanja wollte Kampfjetpilotin werden!

Tanja Makarić (26) hatte früher große Pläne! Die Brünette ist seit 2022 die neue Frau an der Seite von dem YouTuber Julian Claßen (30) – seitdem steht sie durch ihre Beziehung mit dem Webstar in der Öffentlichkeit. Bevor die Beauty mit dem Blondschopf zusammenkam, war sie in ihrer Jugend Leistungsschwimmerin. Früher hatte die Influencerin aber auch noch einen anderen Berufswunsch: Tanja wollte Kampfjetpilotin werden!

Im Podcast "Die Petze und der Besserwisser" kam Tanja auf ihre früheren Berufsträume zu sprechen und erzählte, dass sie sich nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Bundeswehr beworben hat. Sie schaffte es sogar von 80.000 Bewerbern in die Top 40 – dort habe es ihr aber gar nicht gefallen. "Ich bin am Ende einfach gegangen, weil die krass über mich gelästert haben und frauenfeindlich waren", erinnerte sie sich. Grund dafür sei wohl ihre etwas legere Kleidung gewesen, die Tanja heute aber auch ein wenig bereue: "Ich wollte nicht respektlos sein mit den Klamotten, die ich anhatte. Es war einfach nur unfassbar dumm."

Abschließend zog Tanja ein Fazit zu ihrer Zeit bei der Bundeswehr, das nicht allzu positiv ausfiel: "Es war auf jeden Fall widerlich bei der Bundeswehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat gar keinen Spaß beim Bund gemacht. Fand ich schade", meinte sie.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im März 2023

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

