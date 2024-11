Reagiert Tanja Makarić hier auf Julians neue Beziehung?

Reagiert Tanja Makarić (27) hier auf Julian Claßens (31) Liebesglück? Am Wochenende machte der YouTuber via Instagram seine Romanze öffentlich: Gemeinsam mit seiner neuen Herzensdame Palina veröffentlichte er eine niedliche Fotoreihe und versah die Schnappschüsse mit einem roten Herz-Emoji. Erst im März hatten Julian und Tanja ihr Liebes-Aus verkündet. Zu der neuen Beziehung ihres Ex-Freundes hat sich die Schwimmerin bisher nicht geäußert. In ihrer neuesten Instagram-Story scheint sie nun aber auf Julians neue Partnerschaft einzugehen. "Ich könnte nicht glücklicher sein, Leute", schreibt sie zu einer Aufnahme, die sie beim Entspannen auf einer Liege zeigt.

Während Julians Familie sich öffentlich für ihn freute, reagierten einige Fans mit kritischen Kommentaren auf die Liebes-News. "Puh, hoffe, sie nutzt ihn nicht nur aus … Trotzdem viel Glück", "Sie kann sich freuen. Sie hat bald ausgesorgt, nachdem er sie gepusht hat" oder "Germanys Next Influencerin", protestieren drei User unter dem Beitrag.

Auch Tanja soll nach dem Liebes-Aus wieder in festen Händen sein: Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um sie und den beliebten Content Creator Stefano Zarrella (33). Erst im September wurden die beiden wohl turtelnd bei einem Konzert erwischt: Ein Fan filmte sie Arm in Arm, wie sie gebannt den Klängen der Musik lauschten. Öffentlich bestätigt haben Tanja und Stefano die Beziehung jedoch noch nicht.

Instagram / julienco_ Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin

Promiflash Stefano Zarrella und Tanja Makarić

