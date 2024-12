Hautenges Kleid: Fans lieben Tanja Makarićs heißen Look

Tanja Makarić (27) zeigt gern, was sie hat. Auf Instagram postet die Influencerin eine Bilderreihe, bestehend aus mehreren Fotos und Videos, die ihren neuesten Look zeigen. In einem hautengen, bunten Kleid besucht die Ex von Julian Claßen (31) eine Veranstaltung. Für ihren Look bekommt Tanja im Nachhinein viel Zuspruch. "Wie kann man nur so unverschämt gut aussehen? Wow, sogar ohne Schminke bist du wunderschön", schreibt ein Follower unter den Beitrag.

Einem dürfte Tanjas Outfit besonders gefallen: Stefano Zarrella (34). Zwar bestätigen die beiden ihre Beziehung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, dafür zeigen sie sich immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zu Gast bei "Riverboat" im MDR ließ sich der Hobbykoch schließlich auf eine Frage über sein Privatleben ein. "Ich... ich bin privat gerade sehr glücklich", antwortete Stefano ganz verlegen, bevor er auf ein anderes Thema zu sprechen kam.

Zuvor führten sowohl Stefano als auch Tanja Beziehungen mit prominenten Persönlichkeiten. Stefano war lange Zeit mit Romina Palm (25) liiert, mit der er sogar verlobt war. Die Influencerin ist mittlerweile aber glücklich mit Christian Wolf zusammen und erwartet ein Kind mit ihm. Tanja wurde an Julians Seite bekannt. Auch der YouTuber ist nun wieder anderweitig vergeben.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

