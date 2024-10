Stefano Zarrella und Tanja Makarić turteln bei Musical-Date

Die Liebesspekulationen um Stefano Zarrella (33) und Tanja Makarić (27) nehmen immer weiter zu! In den vergangenen Wochen wurden der Bruder von Giovanni Zarrella (46) und die Influencerin immer wieder zusammen erwischt. Am Dienstag zeigten sich die zwei nun gemeinsam bei einer Vorführung des Musicals "Moulin Rouge" in Köln – und wirkten auf Aufnahmen, die RTL vorliegen, sehr vertraut miteinander: Arm in Arm schlenderten sie in den Saal, hielten Händchen und tauschten sogar ein zärtliches Küsschen aus. Im Netz hatte Stefano vorher angekündigt, das Musical besuchen zu wollen, zeigte jedoch keine Aufnahmen von seiner Begleitung. Auch auf ihrem Profil fehlen Hinweise auf den gemeinsamen Abend.

Der 33-Jährige und die Schwimmerin scheinen aktuell sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Erst vor wenigen Wochen waren die beiden zusammen auf einem Konzert von Ayliva gesichtet worden – eng aneinandergekuschelt hatten die beiden die Show verfolgt, wie auf TikTok-Videos zu sehen war. Auch wenn sich die Hinweise auf eine Beziehung von Tanja und Stefano immer weiter verdichten, wollten sich die beiden bisher noch nicht offiziell zu den Spekulationen äußern.

Bereits seit ein paar Monaten kursieren Gerüchte, dass die 27-Jährige und der Hobbykoch sich näherkommen. Hinweise dafür gab es viele: Beide teilten in ihren sozialen Medien ähnliches Essen und wurden wiederholt in den Wohnungen des jeweils anderen abgelichtet. Ein weiteres Detail, das die Fans zum Munkeln bringt, sind die Armbänder, die das Duo trägt. Diese sind mit ihren Initialen versehen und heizen damit das Rätselraten um ihren Beziehungsstatus weiter an. Obwohl die beiden bisher keine offizielle Stellungnahme zu ihrer Beziehung abgegeben haben, legt die öffentliche Bezeugung ihrer Zuneigung nahe, dass sie es ernst miteinander meinen.

Anzeige Anzeige

Promiflash Stefano Zarrella und Tanja Makarić im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

Anzeige Anzeige