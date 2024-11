Ist Tanja Makarić etwa mit Stefano Zarrella im Liebesurlaub?

Tanja Makarić (27) lässt es sich in der Sonne gutgehen – vielleicht mit Stefano Zarrella (33)? Schon seit Wochen wird gemunkelt, dass die Ex von Julian Claßen (31) mit dem Koch-Influencer anbandelt. Nun gibt es weitere Hinweise: In ihren jeweiligen Instagram-Storys posten die beiden Fotos vom Strand und vom Pool. Wo genau Tanja und Stefano sind, ist unklar, doch es wirkt so, als ob beide Aufnahmen in dem gleichen sonnigen Land aufgenommen wurden und sie ihren Trip gemeinsam genießen.

Auch wenn sich die Hinweise auf eine Beziehung immer weiter verdichten, äußerten sich weder die 27-Jährige noch ihr mutmaßlicher neuer Freund bisher dazu. Zuletzt wurden die zwei zusammen bei einem Date im "Moulin Rouge"-Musical in Köln gesichtet. Auf Fotos, die RTL vorliegen, wirken die beiden sehr vertraut: Gemeinsam laufen sie ins Theater, halten dabei Händchen und geben sich sogar einen Kuss!

Im März dieses Jahres trennte sich Tanja von ihrem Ex Julian und ist seitdem Single. Ihr Ex gab kürzlich bekannt, dass er eine neue Freundin habe: In einer süßen Bilderreihe stellte der YouTuber seine Palina vor. Viele Fans und Freunde freuen sich für das Paar – und auch Tanja scheint damit kein Problem zu haben. Unter ihrem Urlaubsbild schreibt sie kurz nach dem Pärchen-Post ihres Ex: "Ich könnte nicht glücklicher sein, Leute."

Promiflash Stefano Zarrella und Tanja Makarić im September 2024

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

