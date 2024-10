Fragen über Privatleben: Stefano Zarrella reagiert verlegen

Ist das etwa ein weiteres Indiz dafür, dass Stefano Zarrella (33) wieder in festen Händen ist? Am Wochenende war der Influencer bei MDR Riverboat zu Gast und wurde dort unter anderem auf sein Privatleben angesprochen. Doch der sonst so quirlige und offene Italiener reagierte auf die Nachfrage ungewöhnlich verlegen. "Ich... ich bin privat gerade sehr glücklich", gab er nur stockend preis. Weiter ließ er sich nicht in die Karten schauen und lenkte das Gespräch schnell auf seine Familie, insbesondere auf seinen Bruder Giovanni (46).

Ob er sich wohl so bedeckt hält, um die bereits bestehenden Liebesgerüchte im Zaum zu halten? Bereits seit einigen Monaten wird nämlich spekuliert, dass der Hobbykoch und die Influencerin Tanja Makarić (27) ein Paar sind. Immer wieder wurden die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, zuletzt vor rund zwei Wochen bei einem Musical-Date. Auf den Bildern, die RTL vorlagen, wirkten sie ziemlich vertraut: Arm in Arm schlenderten sie in den Saal und tauschten sogar ein zärtliches Küsschen aus.

Zu den Gerüchten haben sich weder Stefano noch Tanja bisher offiziell geäußert. Der 33-Jährige ging zuletzt mit Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm (25) durchs Leben. Nach vier Jahren Beziehung trennte sich das Paar jedoch im März des vergangenen Jahres. Die letzte Beziehung von Tanja ist hingegen noch nicht allzu lange her: Sie und YouTuber Julian Claßen (31) gaben erst im März dieses Jahres die Trennung bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Promiflash Stefano Zarrella und Tanja Makarić im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige