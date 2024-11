Stefano Zarrellas verliebtes Lächeln heizt Liebesgerüchte an

Die Gerüchte über eine Romanze mit der Influencerin halten sich hartnäckig. Bei einem Besuch des Kölner Musicals "Moulin Rouge" im Oktober wurde Stefano Zarrella (33) laut RTL Arm in Arm mit Tanja Makarić (27) gesichtet – außerdem gab er ihr einen zärtlichen Kuss. Dies hat die Spekulationen über eine mögliche Beziehung der beiden nur weiter angeheizt. Trotz der eindeutigen Hinweise auf eine Romanze hielten sich Stefano und Tanja bis jetzt bedeckt und vermieden es, ihr Verhältnis offiziell zu bestätigen.

In den letzten Monaten teilten Stefano und Tanja immer wieder ähnliche Inhalte auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie posteten das gleiche Essen, zeigten sich in den Wohnungen des jeweils anderen und trugen sogar Armbänder mit den Initialen des anderen. Von RTL wurde der sichtbar strahlende Stefano bei den "Duftstars" in Düsseldorf jetzt auf die Knutschbilder angesprochen. Er blieb jedoch vage und sagte lediglich: "Ich bin aktuell sehr happy mit allem, privat auch sehr glücklich, ähm ... Was kann ich dazu sagen. Alles entspannt." Auf die Frage nach den Fotos wurde er verlegen und fügte hinzu: "Liebe ist gut. Liebe gewinnt immer!"

Stefano ist nicht nur bekannt für seine kulinarischen Social-Media-Beiträge, sondern auch als Mitglied einer prominenten Familie: Er ist der Bruder von Giovanni Zarrella (46). Die Fans sind von seinem offenen und positiven Wesen begeistert, und sein leicht zurückhaltender Flirt mit Tanja lässt Raum für Spekulationen und romantische Träume. Tanja hätte sicherlich einen passenden Partner in Stefano gefunden, wenn sich die Gerüchte als wahr erweisen sollten. Stefanos verschmitztes Lächeln bei Nachfragen lässt jedenfalls hoffen, dass er schon bald Klarheit über sein Liebesleben geben wird.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im September 2024

Getty Images Stefano Zarrella im Juni 2024

