Nach Tod von Mama Lisa: Riley Keough verlässt Hollywood

Riley Keough (33) hat einen Entschluss gefasst! Im vergangenen Januar machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Kurz nachdem sie einen Herzstillstand erlitten hatte, starb ihre Mutter Lisa Marie Presley (✝54). Seitdem sorgt vor allem ihr Nachlass für Schlagzeilen: Laut des Testaments sollen Lisa Maries Kinder ihr Vermögen erhalten. Ihre Mutter Priscilla Presley geht hingegen leer aus, weswegen sich das Enkelin-Großmutter-Duo aktuell vor Gericht streitet. Riley scheint deswegen allmählich genug von dem Trubel zu haben: Sie möchte nach Australien auswandern!

In einem Interview mit Vogue Australia verriet die 33-Jährige selbst, dass sie ständig Immobilien-Websites nach einem "Traumhaus" fernab von Hollywood "durchforstet" – Down Under soll dabei ganz oben auf ihrer Liste stehen, immerhin lernte Riley dort ihren australischen Ehemann Ben Smith-Petersen kennen und lieben. "Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich dort bin", schwärmte sie und fuhr zudem fort: "Wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich sofort dort leben. Wir reden die ganze Zeit darüber. Ich würde dort gerne ein Haus haben."

Rileys Wunsch auszuwandern scheint nach dem andauernden Rechtsstreit mit ihrer Großmutter nicht unwahrscheinlich zu sein. "Riley nennt Priscilla grausam, egoistisch und geldgierig", verriet ein Insider bereits gegenüber RadarOnline, während ein weiterer offenbarte: "Riley und Lisa Marie standen sich unglaublich nahe, aber es gab immer Reibungen zwischen ihnen und Priscilla. Priscillas Verhalten vor Gericht brachte bei Riley das Fass zum Überlaufen. Sie hat es satt, dass ihre Großmutter sich immer an erste Stelle gesetzt hat."

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und Riley Keough

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen bei der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Priscilla Presley mit ihrer Enkeltochter Riley Keough

