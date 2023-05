Tori Roloffs jüngster Sohn feiert seinen ersten Geburtstag!

Happy Birthday Josiah! Seit sieben Jahren ist Tori Roloff nun schon glücklich mit ihrem Mann Zach (32) verheiratet. Gemeinsam haben die Eheleute drei Kinder. Ihr Familienglück zeigt das Paar auch immer gerne im Netz und hält seine Fans dabei auf dem Laufenden. Nun hat die Familie allen Grund zu feiern. Toris jüngster Sohn Josiah (1) feiert seinen ersten Geburtstag mit einer Rodeo-Party!

Auf Instagram lässt die stolze Mama ihre Fans an Josiahs großem Tag teilhaben. Dort postet sie nämlich nun eine Bilderstrecke von der gelungenen Fete! Auf dem ersten Schnappschuss ist die gesamte Familie draußen versammelt und posiert für die Kamera. Auf einem weiteren Foto sitzt das Geburtstagskind in seinem Babystuhl, umringt von Ballons. "Josiahs erstes Rodeo", steht hinter dem Einjährigen auf der Wand. "Ich kann es gar nicht fassen, dass mein letztes Baby schon ein Jahr alt ist! Ich liebe ihn einfach so sehr und möchte den Tag feiern!", schreibt Tori zu ihrem Beitrag.

So rosig sieht Toris Mutterschaft jedoch nicht immer aus – sie wird nämlich häufig von Zweifeln geplagt! In "Little People, Big World" gab die dreifache Mama zu, dass der Alltag sie manchmal überfordere. "An Tagen, an denen ich keine Geduld mit meinen Kindern habe oder wenn ich mich über sie aufrege wegen etwas, das mich betrifft, dann hasse ich es", erklärte sie. Deswegen gehe die TV-Persönlichkeit auch immer mal wieder mit schlimmen Schuldgefühlen zu Bett.

Instagram / toriroloff Zach Roloff und Tori Roloff mit ihren Kindern

Instagram / toriroloff Josiah Luke Roloff feiert seinen ersten Geburtstag

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff mit ihrem Baby, April 2022

