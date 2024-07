Tori Roloffs kleine Tochter Lilah verletzte sich am Pool!

Tori (33) und Zach Roloffs (34) Tochter Lilah verletzte sich am Pool. Das teilt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story mit: "Lilah hatte gestern einen kleinen Unfall im Pool. Ich bin so froh, dass es ihr gut geht. Sie hat sich das Auge ganz schön aufgerissen." Nach dem ärgerlichen Zwischenfall musste allerdings kein Arzt aufgesucht werden. "Zum Glück musste nicht genäht werden", erklärt Tori, doch ergänzt: "Ich denke, sie wird eine ziemlich große Narbe haben." Der Unfall habe für eine "Menge Blut" am Beckenrand gesorgt. Helfende Hände eilten jedoch sofort zur Hilfe: "Ich bin so dankbar für die Freunde, die mir geholfen haben, mich zu beruhigen und ihr Chips besorgt haben, die sie sofort beruhigt haben."

Die kleine Familie hofft nun, dass die Vierjährige nach dem Unfall wieder auf die Beine kommt. "Wir beten einfach weiter, dass alles reibungslos verläuft. Wir alle hoffen, dass Lilah sich gut erholt - und dass sie in Zukunft keine Unfälle oder Verletzungen mehr erleidet, weder im Schwimmbad noch außerhalb", betont Tori und bedankt sich in diesem Zuge noch bei ihrer Community: "Danke für eure anhaltenden Gebete und netten Nachrichten."

Tori und Zach gaben sich 2015 das Jawort und sind mittlerweile Eltern von drei Kindern. Erst kürzlich sprach das Ehepaar über seine Entscheidung für Nachwuchs, trotz der Kleinwüchsigkeit des 34-Jährigen. "Wir wussten ziemlich genau, dass [die Kinder] es haben könnten", erklärten sie in ihrem Podcast "Raising Heights". Sie entschieden sich dennoch für Nachwuchs, da die Chancen "fifty-fifty" standen. Die drei Kids des Paares kamen ebenso wie ihr Vater mit Achondroplasie auf die Welt. Für Tori ist jedoch klar, dass alles eine "Frage des Schicksals" sei und sprach auch über die "gefährliche" Denkweise mancher Leute, die nur "auf der Suche nach dem perfekten Kind" seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Tochter Lilah

Anzeige Anzeige

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff mit ihren Kindern Jackson, Lilah und Josiah

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Beruhigt ihr eure Kinder in Stresssituationen ebenso wie Tori mit Süßigkeiten? Ja! Das hilft immer. Nein, das ist keine gute Einstellung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de