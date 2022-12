"Frustrierend": Tori Roloff fühlt sich oft wie Rabenmutter

Tori Roloff gibt ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben. Seit mittlerweile sieben Jahren ist die TV-Persönlichkeit nun schon glücklich mit ihrem Mann Zach (32) verheiratet. Gemeinsam haben die Eheleute drei Kindern. Doch die beiden mussten auch schon den ein oder anderen Schicksalsschlag verkraften. So erlitt die Beauty im März 2021 beispielsweise eine Fehlgeburt. Jetzt schlug sie erneut ernste Themen an: Tori verriet, dass sie sich selbst häufig nicht als gute Mutter sieht.

In einem Vorab-Clip der neuen "Little People, Big World"-Folge sprach die Influencerin nun ganz offen über das Thema Elternschaft. Tori begann zu erzählen, dass sie unglaublich gerne Mutter sei, sie der Alltag mit drei Kindern jedoch auch manchmal überfordere. "Wenn ich also Tage habe, an denen ich einfach keine Geduld mit meinen Kindern habe oder wenn ich mich über sie aufrege wegen etwas, das mich betrifft, dann hasse ich es", legte sie ihre Gedanken dar. Deswegen gehe sie auch immer mal wieder mit schlimmen Schuldgefühlen zu Bett.

Tori fuhr fort, dass es sie zudem störe, wenn sie lautstark mit ihren Kindern schimpfe. "Wenn man unter Schlafmangel leidet und das Gefühl hat, als Mutter zu versagen, kann das frustrierend sein", versicherte sie. Ihr Gatte scheint ihr in dieser Hinsicht jedoch nicht genügend beizustehen, denn nach einem Hin und Her der Eheleute über Zachs Ansichten ärgerte sich die "Little People, Big World"-Bekanntheit: "Das ist der Grund, warum ich überfordert bin, ehrlich Zach. Du gibst mir für nichts Anerkennung."

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff mit ihren Kindern Jackson, Lilah und Josiah

Instagram / zroloff07 Tori Roloff im November 2021

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihren beiden Kindern

