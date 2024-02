Tochter pinkelt in die Hose: Tori Roloff fühlt sich schlecht

Seit Jahren stehen Zach Roloff (33) und seine Frau Tori Roloff für die Reality-TV-Show "Little People, Big World" vor der Kamera. Die Show zeigt den Alltag der Familie – bestehend aus dem Ehepaar und seinen drei Kindern. Des Öfteren sprach Tori im Rahmen der Show auch über ihre Selbstzweifel, die sie als Mutter plagen. Diese Zweifel lassen sie scheinbar nicht los: Tori fühlt sich als Mutter schuldig!

In einer Folge von "Little People Big World" erzählt die dreifache Mutter von einem unangenehmen Vorfall: Nachdem ein Mädchen aus der Tanzgruppe ihrer Tochter auf die Toilette musste, habe auch Lilah auf die Toilette gehen wollen. "Und ich dachte mir: 'Nein, nein, nein, wir werden dieses Spiel nicht spielen. Nur weil jemand anders pinkelt, werden wir es nicht auch machen'", erzählt Tori. Doch dann der Schock: "Nun, fünf Minuten später machte sie sich genau dort in die Hose und ich fühlte mich wie eine schreckliche Mutter, so schlimm."

Doch auch der Gesundheitszustand ihres Mannes bereitete der TV-Persönlichkeit Sorgen: Vor wenigen Monaten musste sich Zach einer Notoperation unterziehen. "Ich habe Zach noch nie zuvor mit so großen Schmerzen gesehen." Der Ernst der Lage ist dem Ehepaar lange Zeit nicht bewusst gewesen: "Es stand auf Messers Schneide und wussten es einfach nicht."

Zach Roloff und Tori Roloff mit ihren Kindern

Tori Roloff und ihre Familie im Mai 2022

Zach Roloff nach seiner Operation im Februar 2023

