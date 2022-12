Überraschendes Geständnis: Tori und Amy Roloff hatten Streit

Sind Tori Roloff und Amy (58) etwa zerstritten? Seit sieben Jahren ist die TV-Persönlichkeit mit ihrem Mann Zach (32) verheiratet. Mittlerweile hat das Paar drei gemeinsame Kinder – Baby Josiah Luke erblickte erst in diesem Jahr das Licht der Welt. Jedoch scheint die Stimmung in der Familie Roloff seit Längerem angespannt zu sein, seitdem Familienoberhaupt Matt die Farm verkaufen wollte. Doch es scheint, als ob Tori zuvor auch Probleme mit ihrer Schwiegermama gehabt hat!

In der neusten Folge von "Little People, Big World" verriet die Bekanntheit, dass sie auch einmal Probleme mit Amy hatte. Die Bombe platzte in einem Gespräch zwischen der Beauty und ihrem Liebsten. "Ich habe früher ständig mit deiner Mutter rumgehangen", sagte Tori zu ihrem Mann und fügte zur Überraschung der Zuschauer hinzu: "Wir hatten mal einen Streit. Ich hoffe aber, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen können." Die stolze Mama gab auch ein Update, wie sie nun zu ihr stehe: "Ich glaube, wir mussten beide irgendwie lernen. Die Beauty fuhr fort: "Aber ich denke, jede Schwiegermutter und Schwiegertochter macht das durch."

Erst vor Kurzem plauderte Tori offen über das Thema Elternschaft und gab zu, dass sie sich als Mutter dreier Kinder nicht genug geschätzt fühlt. "Ich fühle mich die ganze Zeit unterschätzt. Das ist derzeit auch ein Problem in unserer Ehe", ärgerte sich die Influencerin.

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff, Influencerin

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de