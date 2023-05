Nach Auswandergerüchten: Riley Keough und Ben genießen Date!

Trotz Trubel finden Riley Keough (33) und ihr Mann Ben Smith-Petersen ineinander Halt! Die Schauspieler hatten sich am Set von "Mad Max: Fury Road" kennengelernt und 2014 verlobt. Die Hochzeit folgte schließlich 2015 und im vergangenen Jahr erblickte ganz still und heimlich ihre Tochter das Licht der Welt – kurz vor dem unerwarteten Tod von Rileys Mutter Lisa Marie Presley im Januar. Trotz des Gerichtsstreits mit Priscilla Presley gönnen sich Riley und Ben ein lockeres Alltags-Date!

Die Enkelin des verstorbenen Elvis Presley (✝42) wurde am Dienstag mit ihrem Partner bei einem Mittagessen im kalifornischen Calabasas gesichtet. Sie trug ein langärmliges schwarzes Oberteil mit weißen Knöpfen, hellblaue Jeans und flache Slipper. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase sah sie ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. Ben, der gebürtig aus Australien kommt, hatte eine Packung Erdbeeren in der Hand und trug ein einfaches weißes T-Shirt zu seiner braunen Hose. Sie wirkten total entspannt und lassen sich anscheinend nicht vom riesigen Streit in der Presley-Familie beirren.

Es war das erste Mal, dass die Schauspieler in der Öffentlichkeit zusammen gesehen wurden, nachdem Riley überraschend einen möglichen Umzug nach Australien angekündigt hatte. "Ich bin einfach sehr glücklich, wenn ich dort bin", verriet das Gesangstalent in einem Interview mit der Vogue. "Ich habe bestimmte Länder und Orte, an denen ich mich einfach so frei fühle, und ich glaube, Australien ist einer davon." Deswegen sei sie gerade auf der Suche nach ihrem Traumhaus dort.

Instagram / rileykeough Riley Keough und Ben Smith-Petersen, 2021

Getty Images Ben Smith-Petersen und Riley Keough

Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, und Riley Keough im Juni 2022

