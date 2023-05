Nicht wegen Fame dabei: Der Bachelor David glaubt Chiara!

David Jackson hat keine Zweifel an Chiara Dülbergs guter Intention. Bei Der Bachelor hat es die 26-Jährige zu den Homedates geschafft. Dabei gab es im Laufe der Show immer wieder Bedenken, ob sie auch die richtigen Absichten hat. In der vergangenen Folge sprach der Rosenkavalier Chiara auf die Fame-Vorwürfe an – sie stritt alles ab und betonte, sich beim Bachelor einfach mehr Chancen auf die Liebe auszurechnen als im normalen Leben. Promiflash erzählt David, dass er ihr das auch abkauft.

"Ich denke, man kann theoretisch überall jemanden für sich finden, auch beim Bachelor. Am Ende geht es um die Intention und ich gehe davon aus, dass es bei allen Frauen die richtige ist, deswegen sind sie da", stellt er im Promiflash-Interview klar. Vor dem klärenden Gespräch mit Chiara habe David keine Angst gehabt: "Ich wusste, dass ich mit Chiara dieses Gespräch führen kann und dass es für unsere Verbindung wichtig sein wird. Solche 'unangenehmen' Gespräche bringen aufrichtige Bindungen immer voran."

Die Zweifel an ihrer Ehrlichkeit waren bei den anderen Kandidatinnen aufgekommen, weil Chiara sich bereits als Bachelorette beworben hatte – Rebecca Ries hatte das David schließlich gesteckt. Das konnte Chiara aber gar nicht verstehen. "Andere schlecht zu machen und Lügen zu verbreiten kurz vor einer Entscheidung. Ich finde, es ist schwach", wetterte sie. Rebecca habe kein starkes Selbstbewusstsein.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Chiara und Bachelor David

Anzeige

RTL Rebecca Ries und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de