Nutzt Eva Luginger Stefan Mross nur als Karriere-Boost?

Will Eva Luginger sich ihre Beziehung zu nutzen machen? Im vergangenen November hatten Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Bereits kurze Zeit später war der Schlager-Star bereits wieder in festen Händen – und zwar ausgerechnet mit der Ex-BFF von Anna-Carina. Zwischen den beiden läuft es augenscheinlich toll, sie gaben auch schon ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich. Doch könnte es sein, dass Eva Stefan benutzt, um ihre Karriere in Fahrt zu bringen?

Im Interview mit Bunte stand die 35-Jährige nun Rede und Antwort. Ist Stefan ihr Job-Boost? "Ich habe nicht vor, stärker ins Rampenlicht zu drängen, sondern will ihn vor allem unterstützen." Eva war bis vor Kurzem noch Kindergärtnerin und übte diesen Job abseits der Öffentlichkeit auch sehr gerne aus. Konkrete Pläne bezüglich einer Karriere im Tummel der Scheinwerfer hat sie also offensichtlich nicht wirklich.

Beim Thema Zukunftspläne schweben Eva und Stefan offenbar auf einer Wellenlänge. Möchte die ehemalige Erzieherin denn Kinder mit dem Musiker? "Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe", hatte Eva gegenüber Bild verraten.

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Freundin von Stefan Mross

Getty Images Stefan Mross im September 2015 in Berlin

