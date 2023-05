Schwere Vorwürfe: Trinkt Stefan Mross zu viel Alkohol?

Beunruhigende Behauptungen über Stefan Mross (47) machen die Runde! Hinter dem Schlagersänger liegen aufregende Monate: Im November vergangenen Jahres hatten er und seine Frau Anna-Carina Woitschack (30) ihr Ehe-Aus öffentlich bekannt gegeben. Kurz darauf verkündete diese dann, dass sie wieder in festen Händen ist. Mittlerweile ist auch Stefan vergeben – und zwar an die ehemalige BFF seiner Ex Eva Luginger. Doch trotz der Liebes-News soll es dem Musiker aktuell nicht gut gehen: Angeblich trinkt Stefan zu viel!

Das will jetzt Bild erfahren haben: Einige Augenzeugen sollen berichtet haben, dass der 47-Jährige immer wieder auf Veranstaltungen betrunken gewesen war. "Er hat schon morgens getrunken. War dann sehr weinseelig", heißt es unter anderem. "Stefan reißt sich immer eine Weile zusammen, dann trinkt er wieder", soll zudem ein Freund gegenüber dem Medium gesagt haben.

Stefan selbst erklärte bereits in der Vergangenheit, dass er bei Sorgen und Problemen hin und wieder zur Flasche griff. Dennoch machte der Moderator damals klar: "Ich habe kein Alkoholproblem." Zu den aktuellen Behauptungen äußerte er sich bis dato nicht.

Anzeige

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

Anzeige

Getty Images Stefan Mross im November 2012

Anzeige

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de