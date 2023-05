Diletta Leotta zeigt ihren wachsenden Babybauch im Urlaub

Diletta Leotta (31) und Loris Karius (29) lassen es sich gut gehen! Die Sportmoderatorin ist seit einigen Monaten mit dem Torwart zusammen. Ende März überraschten die zwei ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Sie erwarten ein Baby! Bevor sie ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen, gönnen sich die werdenden Eltern noch eine kleine Auszeit auf Ibiza. Dabei präsentiert Diletta auch ganz stolz, wie groß ihre Babykugel mittlerweile schon ist!

Mit ihren rund 8,7 Millionen Instagram-Followern teilt die 31-Jährige nun einige Schnappschüsse ihres Pärchenurlaubs. Ihren Babybauch setzt sie dabei mit verschiedenen coolen Outfits in Szene: Auf einem der Fotos strahlt die Italienerin in einem engen weißen Einteiler mit passender Strickjacke. Bei weiteren Aufnahmen zeigt sie sich im Badeanzug vor einer riesigen Paella-Pfanne oder in einem pinken Party-Kleid. Auch mit ihrem Liebsten posiert Diletta mit einem breiten Lächeln für ein süßes Paar-Selfie.

Diletta scheint sich in ihrem Schwangerschafts-Body total wohlzufühlen – das bewies sie zuletzt auch mit einem Bild aus dem Fitnessstudio. "Wir wachsen zusammen", schrieb sie unter die Aufnahme, auf der sie ihren kleinen Bauch mit einem sexy Work-out-Look betonte: Zu einer engen, halbdurchsichtigen Sport-Shorts trug sie einen schwarzen Sport-BH.

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im Mai 2023

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta im Mai 2023

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im April 2019

